Один з лідерів "містян" поступово оговтується від пошкодження.

Півзахисник Олександрії Кирило Ковалець прибув до команди в Туреччині, повідомляє прес-служба "містян".

Олександрія попрощалась зі своїм форвардом

Напередодні, 29 січня, він провів перше тренування. Нині Кирило працює за індивідуальною програмою з тренером із фізичної підготовки Володимиром Томіленком.

Нагадаємо, Ковалець отримав травму 17 жовтня у матчі з Ворсклою. Він переніс операцію на коліні – лікарі прогнозували, що відновлення займе близько шести місяців. Нагадаємо, у поточному сезоні Кирило провів за Олександрію 11 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі.

Золоті 60-ті і сива давнина: Пеле обмиває трофей, окупація, смертельний лікарський злочин і ще 27 фото "старої школи"