Прошлым летом 30-летний голкипер перебрался в Шериф, в составе которого и выиграл золотые медали чемпионата Молдовы. В последнем туре первенства команда Коваля разбила Милсами со счетом 4:0.

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Заметим, что для Максима этот трофей стал первым за все время его выступлений за границей. Впервые он уехал из Украины в 2015 году, но сезон в Оденсе успешным не стал. Следующую попытку Коваль предпринял в 2018-м и с тех пор играл исключительно за иностранные клубы – испанский Депортиво, аравийский Аль-Фатех и Шериф.

К слову, в рамках чемпионата Моловы Коваль провел всего 5 матчей. Тренерский штаб больше рассчитывал на украинца в других турнирах, где он наиграл 13 поединков. Через неделю у Максима будет шанс выиграть Кубок – есть все шансы, что украинец будет играть в основе.

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