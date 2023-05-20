Минулого літа 30-річний голкіпер перебрався у Шериф, у складі якого й виграв золоті медалі чемпіонату Молдови. В останньому турі першості команда Коваля розтрощила Мілсамі з рахунком 4:0.

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Зауважимо, що для Максима цей трофей став першим за увесь час його виступів за кордоном. Вперше він поїхав з України у 2015 році, але сезон в Оденсе успішним не став. Наступну спробу Коваль здійснив у 2018-го й відтоді грав виключно за іноземні клуби – іспанський Депортіво, аравійський Аль-Фатех і Шериф. Це перше чемпіонство у кар'єрі українського воротаря.

До слова, в рамках чемпіонату Молдови Коваль провів лише 5 матчів. Тренерський штаб більше розраховував на українця в інших турнірах, де він награв 13 поєдинків. Через тиждень Максим матиме шанс виграти Кубок – є всі шанси, що українець гратиме в основі.

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