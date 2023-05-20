Манкунианцы продолжают борьбу с Ньюкаслом и Ливерпулем за места в ЛЧ. Хозяева сохранили прописку и смогли себе позволить второй раз подряд выпустить Илью Забарного в основе. Матч, как и онлайн-трансляция Борнмут – МЮ на "Футбол 24", стартовал в 17:00. С дальних ударов Каземиро и Фернандеша началась встреча. А дальше экс-хавбек Реала повторил свой голевой трюк из предыдущего матча против "вишенок". Эриксен забросил, Сенеси неудачно продлил, Каземиро акробатическим приемом пробил мимо Нето. Борнмут ответил первым ударом лишь на 27, но как! Соланке накрутил не одного соперника, Де Хеа вытащил из правого угла.

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Еще несколько дальних выстрелов Марсьяля, Каземиро, Эриксена и Шоу. Забарный заблокировал выстрел Ван-Биссаки, который вырвался в штрафную. Однако в целом экс-динамовец не впечатлил. Лишь по одному выигранному единоборству, перехвату, блоку и восстановлению контроля мяча. Позволил себя пройти на дриблинге, заработал штрафной на чужой половине, но плоховато продвигал мяч на чужую половину. В то же время Борнмут со временем оправился и нанес практически втрое больше ударов из пределов штрафной, чем МЮ (5:2).

Неудивительно, что вторая половина также началась с активности хозяев. Кристи отдал за спины, Де Хеа в очередном эффектном прыжке потащил из-под перекладины. Перед манчестерцами все та же защитная стена. Донимает и страх привезти контрвыпад на свои ворота, ведь их контроль под 59% создает больше угрозы своим воротам, чем чужим. Поэтому Тен Хаг быстро делает свой первый ход. Вегхорст перед угловым на 57 минуте заменил Марсьяля. Активность Ван-Биссаки справа приводит к нескольким угрозам. Вегхорста и Бруну заблокировали. Особенно опасным был удар Фернандеша – Забарный классно подставил ногу, а ведь португалец уже видел снаряд в сетке.

Люк Шоу в центре поля уже пытается тянуть время вбрасыванием из аута. Тем временем Ливерпуль проигрывает Астон Вилле в параллельном матче, что означает досрочный выход манкунианцев и Ньюкасла в ЛЧ, если все так и останется. И снова Забарный подчищает, выбивая на угловой. Это Гарначо, заменивший Санчо, активно вошел в игру. Неудачно выносят хозяева прямо на ногу Фернандешу – роскошный сейв Нето нейтрализует опасность. Как там говорил Тен Хаг, мы снова и снова делаем лучшим игроком матча чужого вратаря?

Гарначо неплохо отрабатывает у своих ворот и открывается возле чужой штрафной. Забарный в силовом приеме оттеснил аргентинца, который с мучениями завалился на газон. Таки пропускают эти коварные контры гости. Легко проходит пас за спины от Уаттара, Де Хеа по-хоккейному ногами парирует расстрельный удар Мура. Еще один выстрел издали, очень близко, но МЮ везет. Команда Тен Хага отрывается от Ливерпуля на 3 очка за тур до финиша, причем имеет в запасе на матч больше.

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