Бывший игрок Металлиста, Кривбасса и Эльче Иван Зотько имел минимум 2 роскошных повода для радости за последнюю неделю.

Урарту 13 мая торжествовал в Кубке Армении, одолев Ширак Гюмри со счетом 2:1. 26-летний центрбек вместе с Вадимом Парамоновым просидел в запасе, а со старта играли Евгений Цымбалюк и Дмитрий Хлебас. Для Зотько это первый трофей в карьере.

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Кроме объятий с женой и красивых фото с украинским флагом, Иван отпраздновал взятие кубка еще роскошным голом в матче 22 тура армянской Премьер-лиги против клуба Лернаин Арцах. Дуэль прошла 17 мая.

Зотько в добавленное арбитром к первому тайма время сделал счет 2:0 в пользу Урарту. Ему удался пушечный выстрел, как у Криштиану Роналду в лучшие времена. Точку в поединке поставил Дмитрий Хлебас, реализовав выход один на один. 4:0!

Коллектив с четырьмя украинцами в составе лидирует в чемпионате за 4 тура до завершения, опережая ближайшего преследователя (Пюник) на 3 пункта.

Видео пушечного гола Зотько: