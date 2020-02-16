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Коваль пропустил гол от коллеги по амплуа в компенсированное время – повторение подвига Палопа с Ближнего Востока

11:47 24 Читати українською
Коваль пропустил гол от коллеги по амплуа в компенсированное время – повторение подвига Палопа с Ближнего Востока
Максим Коваль / Фото из открытых источников

Украинский голкипер Максим Коваль пропустил гол в свои ворота от вратаря соперника. Видео точного выстрела смотрите на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, Профессиональная лига, 18-й тур

Аль-Фатех – Аль-Фейсал – 2:2

Голы: Викхейм, 24, Бендебка, 85 – Эль Джибли, 66, Малаека, 90+5

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В очередном матче чемпионата худшая команда первенства Аль-Фатех, последний рубеж которой защищает экс-динамовец Максим Коваль, противостояла середняку ​​турнирной таблицы Аль-Фейсалу.

Хозяева в середине первого тайма вышли вперед, однако после перерыва пропустили. За пять минут до окончания матча Аль-Фатех забил и все шло к победе. Но на пятой добавленной к матчу минуте гости всей командой побежали в штрафную соперника на розыгрыш углового и сумели сравнять. Интересно, что голом отметился вратарь (!), повторив, тем самым, знаменитый выстрел кипера Севильи Андреса Палопа в ворота Шахтера.

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Теги
Украинцы за рубежом Легионерский хлеб Мир Максим Коваль Максим Коваль Видеоновости Аль-Фатех Аль-Фатех
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