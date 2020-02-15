Динамо уверенно выиграло последний матч перед УПЛ – Русин завершил лучшим бомбардиром, Бущан парировал пенальти

Динамо Киев обыграло Динамо Тбилиси (2:0), завершив подготовку к возобновлению УПЛ. Счет и отчет матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 15 февраля 2020

Динамо Киев – Динамо Тбилиси – 2:0

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко (Пиварич, 60) – Сидорчук (Кадири, 85), Шепелев (Андриевский, 85) – Буяльский (Караваев, 70), Дуэлунд (Шапаренко, 79), Вербич (Де Пена, 76) – Русин (Соль, 79)

Голы: Кендзера, 24, Русин, 53

Нереализованный пенальти: Кихианидзе, 86

Динамо потерпело болезненное поражение от Тобола, но сегодня выходит совсем другой состав – Михайличенко должен наигрывать основу под ближайший матч с Ворсклой в чемпионате Украины (уже через неделю). Напомним, за 11 предыдущих спаррингов киевляне 7 раз побеждали (5 крупно), по 2 поединка завершали поражениями и ничьими. Одноименный тбилисский клуб уступал полякам, болгарам, боснийцам и румынам, подписал мировую с сербами и обыграл только Александрию в предыдущей встрече.

Динамо Киев – Динамо Тбилиси: онлайн-трансляция матча

Как отмечал Алексей Михайличенко, в этом контрольном матче тренерский штаб планирует наигрывать стартовый состав на Ворсклу. Пока все еще без Цыганкова, зато возвращается Буяльский, а Бущан, похоже, выигрывает конкуренцию у Бойко. У Динамо Тбилиси в основе вышли 2 футболиста, знакомые по выступлениям в УПЛ. Сандохадзе играл за Карпаты, а воспитанник киевского Динамо Трубочкин разорвал контракт с Олимпиком и пытается закрепиться в рядах действующего чемпиона Грузии. Другой экс-динамовец Лочошвили, который зимой окончательно покинул Киев, так и не сыграв за основную команду, оказался в запасе.

Классную атаку организовали динамовцы на 5-й минуте. Попов и Буяльский разогнали, а сам Виталий и завершал – блестящий сейв вратаря. Тот же Виталий роскошным пасом вывел Вербича один на один с кипером – промах словенца. На левом фланге киевляне позволили пробить с угла штрафной. Бущан на месте. Сидорчук неплохо задумывал, но Русин с Дуэлундом не разобрались, кому брать мяч в чужой штрафной. Из-под Шабанова пробивали тбилисцы, однако и здесь вратарь киевлян надежно сыграл, вытянув снаряд в прыжке. Дуэлунд переводит на противоположный фланг, Кендзера выводит Сидорчука на обводной удар. Красиво, но несколько неточно.

Отличный дальний пас защитника грузинского клуба. Повезло, что Шабанов выиграл борьбу у двух оппонентов. Дуэлунд нашел Шепелева во вратарской. Владимир семенил на коротком участке поля – удар заблокировали. Дуэлунд подал угловой, Попов, блестяще оторвался от защитника, сбросил на дальнюю штангу, где Кендзера прошил голкипера. Сидорчук и Буяльский через 2 паса перевели мяч со своей половины в штрафную соперника. Обводному удара Дуэлунда не хватило точности. Экс-карпатовец Сандохадзе отдал "в госпиталь" пас назад. Буяльский перехватил, но защитник в последний момент не дал расстрелять ворота.

Дуэлунд в очередной раз пробивал издалека. Не идет сегодня удар у датского плеймейкера. Попов поскользнулся в своей штрафной. Хорошо, что соперник отпустил мяч, и Бущан был первым на подборе. Роскошный пас в разрез от Шабанова, Русин слишком долго подрабатывал мяч под удар и позволил защитнику заблокировать себя. Трубочкина вывели на перспективную позицию в метрах 18 от ворот. Украинский защитник решил отдать на дальнюю штангу, а надо было пробивать самому.

За падение Вербича уже не впервые сегодня и на сборах арбитры не дают свисток. Действительно, слишком наигранно. Шабанов перехватил и начал атаку коротким пасом на Вербича. С помощью словенца Дуэлунд разогнал наступление и отдал на Буяльского. Мягкий навес Виталия замкнул Русин – ударом от штанги с линии вратарской. Назарий вырывается в единоличные лидеры бомбардиров 2020 года – 4-й гол. А вот и высокий прессинг Тбилиси. Буяльский ошибается под давлением, сразу же идет удар из-за пределов штрафной – выше.

Шабанов неплохо вырезал в штрафную, Русина опередили грузины – круглый едва в свои ворота не залетел. Кендзера выиграл верховую борьбу, вратарь с большим трудом парировал, Буяльский на добивании не слишком сильно пробил. Довольно быстрые замены как для Михайличенко. На 60-й вместо Миколенко вышел Пиварич, а на 70-й Караваев – вместо Буяльского. Вербич долго лежит за пределами поля после наглого толчка соперника.

Неважная интенсивность игры в атаке и единоборств в обороне киевлян где-то после 60-й минуты. Несколько полумоментов позволила команда Михайличенко создать, но соперник как-то уж слишком беспомощно губил их. Попов врезался у соперника, однако Бущан взял спорный пенальти. Динамо Киев завершило зимние сборы из в целом положительным балансом: 8 побед, по две ничьи и поражения. Уже 22 февраля команда Михайличенко принимает Ворсклу в чемпионате Украины.