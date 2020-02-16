Неудачное выступление Лунина в видеообзоре матча Овьедо – Алькоркон

Овьедо в рамках 28-го тура Сегунды на своем поле уступил Алькоркону. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на "Футбол 24".

Испания, Сегунда, 28-й тур

Овьедо – Алькоркон – 1:2

Голы: Ортуньо, 67 (пен.) – Стоичков, 3, 39 (пен.)

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Уже в начале матча Овьедо пропустил быстрый гол – Стоичков ворвался в штрафную и мощным ударом открыл счет в матче. Украинский голокипер хозяев не имел никаких шансов спасти свою команду – он не видел самого момента удара, плюс ко всему мяч еще и изменил траекторию через рикошет.

Под конец тайма Лунин, пытаясь выбить мяч из-под ног Стоичкова, сбил последнего. Арбитр сначала зафиксировал офсайд у гостей, однако, воспользовавшись системой VAR, назначил одиннадцатиметровый. Сам нападающий и переиграл нашего Андрея "с точки".

В середине второго тайма хозяевам удалось отыграться: после подачи с углового защитники Алькоркона нарушили правила в своей штрафной, сыграв рукой. Как следствие – судья указал на пенальти. Ортуньо, появившийся на поле в перерыве, реализовал 11-метровый.

Поражение оставило Овьедо на 18 строчке (29 очков) в турнирной таблице, Алькоркон поднялся на 9 место (37 пунктов).

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