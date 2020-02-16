Коваль пропустив гол від колеги по амплуа у компенсований час – повторення подвигу Палопа з Близького Сходу

Український голкіпер Максим Коваль пропустив гол у свої ворота від воротаря суперника. Відео влучного пострілу дивіться на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, Професійна ліга, 18-й тур

Аль-Фатех – Аль-Фейсалі – 2:2

Голи: Вікхейм, 24, Бендебка, 85 – Ель Джіблі, 66, Малаєка, 90+5

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У черговому матчі чемпіонату найгірша команда першості Аль-Фатех, останній рубіж якої захищає екс-динамівець Максим Коваль, протистояла середняку турнірної таблиці Аль-Фейсалі.

Господарі у середині першого тайму вийшли вперед, однак по перерві пропустили. За п’ять хвилин до закінчення матчу Аль-Фатех забив і все йшло до перемоги. Та на п’ятій доданій до матчу хвилині гості всією командою побігли у штрафний майданчик суперника на розіграш кутового і зуміли зрівняти. Цікаво, що голом відзначився воротар (!), повторивши славнозвісний постріл кіпера Севільї Андреса Палопа у ворота Шахтаря.

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