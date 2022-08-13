Шериф на своем официальном сайте сообщил о приходе Максима Коваля на правах свободного агента.

Экс-вратарь Динамо расплакался во время прощания с иностранным клубом – эмоциональное видео

Клуб не сообщает срок контракта с украинским вратарем. Последним его клубом был Аль-Фатех из Саудовской Аравии, соглашение с которым истекло в июне этого года.

Свою карьеру Коваль начал в запорожском Металлурге, откуда перебрался в Динамо в 2010 году. Максим успел поиграть за Говерлу, датский Оденсе и Депортиво. В прошлом сезоне Коваль провел за Аль-Фатех 28 матчей, в которых пропустил 36 голов (еще в 10 матчах отстоял "на ноль"). Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

Таблица коэффициентов: Украина теряет уже второй клуб и подпускает еще пару конкурентов – лишь Динамо защищает рейтинг