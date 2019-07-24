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Ковач: Боатенг останется в Баварии

10:45 12 Читати українською
Ковач: Боатенг останется в Баварии
Жером Боатенг и Нико Ковач / Sport Bild

Главный тренер Баварии Нико Ковач прокомментировал будущее Жерома Боатенга в составе мюнхенцев.

"Сейчас мы уверены, что Жером останется с нами. Я буду рад этому. У него будет столько же шансов, сколько и у других игроков", – приводит слова Ковача Sport1.de.

Президент Баварии посоветовал Боатенгу покинуть клуб

Ранее сообщалось, что Боатенг с высокой долей вероятности покинет мюнхенский клуб этим летом. Главным претендентом на него считался миланский Интер. Президент Баварии Ули Хьонесс также посоветовал 30-летнему футболисту подыскать себе новый клуб.

В сезоне 2018/19 Боатенг провел за Баварию 28 матчей во всех турнирах, отметившись при этом 2 голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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Трансферы Жером Боатенг Жером Боатенг Бавария Бавария Германия Нико Ковач Нико Ковач Трансферы Чемпионата Германии
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