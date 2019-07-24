Ковач: Боатенг залишиться в Баварії

Головний тренер Баварії Ніко Ковач прокоментував майбутнє Жерома Боатенга у складі мюнхенців.

"Зараз ми впевнені, що Жером залишиться з нами. Я буду радий цьому. У нього буде стільки ж шансів, скільки і у інших гравців", – наводить слова Ковача Sport1.de.

Президент Баварії порадив Боатенгу покинути клуб

Раніше повідомлялося, що Боатенг з високою часткою ймовірності залишить мюнхенський клуб цього літа. Головним претендентом на нього вважався міланський Інтер. Президент Баварії Улі Хьонесс також порадив 30-річному футболістові підшукати собі новий клуб.

У сезоні 2018/19 Боатенг провів за Баварію 28 матчів у всіх турнірах, відзначившись при цьому 2 гольовими передачами. Його контракт з клубом розрахований до літа 2021 року.

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