Президент Баварии посоветовал Боатенгу покинуть клуб

Защитник Баварии Жером Боатенг летом будет искать себе новую команду.

"Как друг я бы рекомендовал Боатенгу уйти из клуба. Ему нужен новый вызов. Он не выглядит уверенно в этой команде", – цитирует президента Баварии Ули Хьонесса spiegel.de.

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В нынешнем сезоне Боатенг не является ключевым игроком мюнхенцев. Футболист остался на скамейке запасных в матче финала Кубка Германии с РБ Лейпцигом (3:0). Последний раз он появлялся на поле 4 мая в игре 32-го тура Бундеслиги с Ганновером (3:1).

Ранее сообщалось, что 30-летний игрок может перейти в Ювентус. Действующий контракт Боатенга с Баварией рассчитан до лета 2021 года.

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