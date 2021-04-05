Темная полоса в жизни полузащитника испанской Барселоны Филиппе Коутиньо изрядно затянулась. Бразилец будет прооперирован на родине.

Атакующий хавбек в третий раз за 4 месяца попадет на хирургический стол, сообщает AS.

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В этот раз Коутиньо прооперируют в Бразилии. Многострадальная звезда решил довериться местному хирургу Родриго Ласмару. Предыдущие две операции на травмированном колене оказались неудачными. Бразильский врач предложил Коутиньо полностью удалить внешний мениск. Если оперативное вмешательство будет успешным, то 28-летний бразилец сможет надеяться на 3-4 успешных сезона на высшем уровне.

В нынешнем сезоне Филиппе Коутиньо провел лишь 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 ассиста. Его трансфер из Ливерпуля в январе 2018-го стоил "блаугранас" 145 млн евро.

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