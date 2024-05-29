"Все игроки мечтают о большем, они хотят играть в больших клубах, в сильнейшей лиге. Я не уникален в этом. С детства хотел играть на высоком уровне, и, конечно, мне нравится, что важные клубы в Европе интересуются мной.

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Я действительно не знаю, что произойдет. В футболе любое может произойти. Жирона дала мне очень много, и я очень благодарен. Кроме того, моя семья здесь очень счастлива, и мне очень комфортно. Если я все еще здесь, в Жироне, замечательно, потому что я очень счастлив и получаю удовольствие от того, что делаю. Если, в конце концов, будущее скажет, что мне придется уйти, я хочу сделать это через парадную дверь", – сказал Цыганков в интервью AS.

Кроме того, издание отмечает, что сумма отступных в контракте украинца составляет лишь 30 миллионов евро, а не 50, как сообщали некоторые инсайдеры. Такая цена делает Цыганкова привлекательным на трансферном рынке для многих клубов. В нынешнем сезоне в активе Виктора восемь голов и семь ассистов.

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