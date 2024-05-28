"Наш директор решил выбрать Венсана Компани новым главным тренером. Мы готовы согласовать последние детали, и тогда это будет официально.

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Пеп Гвардиола также помогал нам с Компани. Он очень высоко отзывался о Венсане как о талантливом тренере. Пеп хорошо знает его, поэтому его мнение учитывали очень сильно", – приводит слова Румменигге Bayern & Germany.

Напомним, Бавария попрощалась с Томасом Тухелем после позорного сезона без титулов. Мюнхенцы получили отказы от нескольких тренеров, пока не остановились на Компани. 38-летний бельгиец также имел не лучшую кампанию, заняв с Бернли предпоследнюю строчку АПЛ. Впрочем, вместо Чемпионшипа Компани отправляется в топ-клуб Европы.

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