В автомобиль бывшего директора департамента селекции Шахтера Жозе Боту было выпущено 7 пуль, сообщает Sportske Novosti.

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По информации источника, транспортное средство нынешнего функционера Осиека было расстреляно на парковке между двумя домами, в одном из которых проживает сам Боту. В переднюю часть машины было сделано 7 выстрелов – в лобовое стекло и в сиденье водителя.

Первым расстрелянное авто заметил Альфредо Алмейда (недавно назначенный Боту на должность координатора молодежной школы). Интересно, что накануне он отвез своего шефа на этой машине в Загреб, откуда тот улетел в Португалию на короткий отпуск. Алмейда вернулся в Осиек и оставил машину там, где обычно ее оставляет Боту.

"Мы потрясены этим инцидентом! Руководство клуба и все сотрудники выражают полную поддержку нашему спортивному директору Жозе Боту и просят всех, кто владеет какой-либо информацией об этом неприятном событии, обратиться в полицию. Клуб не будет делать дополнительных заявлений, пока продолжается расследование, чтобы компетентные органы могли беспрепятственно выполнять свою работу", – говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Сам португалец также прокомментировал этот инцидент. "Уважаемые члены и болельщики клуба. Я хотел бы от всего сердца поблагодарить за огромную поддержку, которую я получил после недавнего инцидента с моим автомобилем. Излияние беспокойства и солидарности как со стороны клуба, так и наших преданных болельщиков был действительно трогательным и высоко оцененным в это сложное время.

Я также хотел бы выразить искреннюю благодарность Федерации футбола Хорватии и мэру Осиека за поддержку и помощь. Их участие и забота были решающими, и я благодарен за их преданность делу обеспечения безопасности и благополучия всех жителей. Я полностью доверяю полиции и ее способности тщательно расследовать это дело и привлечь виновных к ответственности. Верю, что они быстро решат эту ситуацию и обеспечат безопасность всех жителей. Еще раз спасибо за непоколебимую поддержку. Вместе мы преодолеем это и продолжим двигаться вперед со стойкостью и решимостью", – написал Боту на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, португалец возглавлял селекционную службу донецкого Шахтера с июля 2018-го до конца декабря 2021 года. Впоследствии работал в греческом ПАОКе спортивным директором, а в январе 2024-го перебрался на аналогичную должность в Осиек.

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