Темна смуга в житті півзахисника іспанської Барселони Філіппе Коутінью неабияк затягнулася. Бразилець буде прооперований на батьківщині.

Атакувальний хавбек втретє за 4 місяці потрапить на хірургічний стіл, повідомляє AS.

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Цього разу Коутінью прооперують у Бразилії. Багатостраждальна зірка вирішив довіритися місцевому хірургу Родріго Ласмару. Попередні дві операції на травмованому коліні виявилися невдалими. Бразильський лікар запропонував Коутінью повністю видалити зовнішній меніск. Якщо оперативне втручання буде успішним, то 28-річний бразилець матиме надію на 3-4 успішні сезони на найвищому рівні.

У нинішньому сезоні Філіппе Коутінью провів лише 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 асисти. Його трансфер із Ліверпуля у січні 2018-го коштував "блаугранас" 145 млн євро.

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