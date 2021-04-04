"Как я и говорил, во время паузы на матчи сборных мы с президентом и его людьми провели встречи, на которых спокойно обсудили темы, связанные с этим и следующим сезонами. Обсуждение вопросов, которые могут быть важны в следующем сезоне, происходит во всех клубах, но я не хочу говорить о футболистах из других команд.

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Я даже не в курсе, есть ли возможность подписать какого-нибудь отличного игрока или нет. Мы обсуждали трансферы, но решение – за президентом, поскольку он знаком с финансовой ситуацией в клубе. Не мне об этом говорить", – приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Отметим, что у Барселоны серьезные финансовые проблемы из-за долгов, которые остались со времен предыдущего президента. Каталонцев связывали с интересом к Агуэро, Депаю, Вейналдуму и другим звездам.

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