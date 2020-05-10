Сане зробив вибір між Гвардіолою та Мюнхеном – Баварія дає мізерні гроші, Манчестер Сіті у безвиході

Вінгер збірної Німеччини Лерой Сане хоче змінити Манчестер Сіті на Баварію. Описуємо ситуацію, збираємо різноманітні інсайди та з'ясовуємо, наскільки трансфер близький до завершення.

Страшний обвал ціни

Баварія торгує Сане вже рік. Минулого літа трансфер здавався неминучим – Ніко Ковач навіть необережно сказав, що впевнений у придбанні Лероя. Однак у серпні вінгер отримав серйозну травму, яка все зірвала. Манчестер Сіті тоді вимагав за свою зірку 150 мільйонів євро, Баварія заявляла, що готова віддати менше 100 млн, а зійтися мали "десь посередині".

За сезон Сане не зіграв жодного матчу – коли відновлення футболіста підходило до логічного завершення, бабахнула пандемія. Внаслідок простою, завершення контракту (чинний до літа 2021-го) та загальної коронавірусної кризи вартість Лероя сильно впала. Більш ніж вдвічі. Баварія тепер розпочинає перемовини з 40 мільйонів євро.

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Всі дороги ведуть до Мюнхена

Баварія може діяти з позиції сили, бо сам футболіст налаштований продовжити кар'єру в Мюнхені. Подейкують, що він у роздягальні Сіті вже повідомив про це партнерам. У Сане багато причин. Як професійні (він вірить, що з Баварією більше шансів виграти Лігу чемпіонів, особливо після бану Ман Сіті), так і соціальні.

За інформацією The Athletic, батьки футболіста хочуть, щоб він переїхав у Мюнхен. Друга половина Лероя – модель Кендіс Брук – поділяє цю думку. Ба більше, сам Сане вважає, що маленьку доньку краще виховувати в Німеччині. У Баварії грають його найкращі друзі – Леон Горетцка та Йозуа Кімміх. Вони також активно спонукають Сане до трансферу.

Є ще один показовий момент. Гвардіола в усіх клубах посилає підопічних лікуватися за особливими методиками до свого друга Рамона Кугата. Сане відмовився від послуг Кугата. Після порваних "хрестів" його оперував хірург, якого порадив головний лікар Баварії Мюллєр-Вольфарт – у нього з Пепом були страшенні конфлікти під час роботи тренера в Бундеслізі.

Нюанси залагоджено – Флік дав зелене світло

Протягом року трапилося багато подій, які могли віддалити Сане від Баварії. Вінгер змінив агентів, з якими влітку домовлявся мюнхенський клуб – замість контори Девіда Бекхема німець почав співпрацювати з агентством Піні Захаві.

Баварію очолив Гансі Флік, який досконало знає Лероя за виступами у молодіжних збірних Німеччини, де він був куратором. Знає не лише його ігровий клас, а й норовливий характер. Флік холодно сприймав перспективу придбання Сане, віддаючи перевагу Тімо Вернеру та Каю Гавертцу. Тренер не підтримував спортдира Хасана Саліхаміджіча в його одержимості цим трансфером.

Втім, згодом Флік змінив свої погляди на можливість попрацювати з Сане (або ж мусив змінити – у Баварії під час трансферів думка головного тренера не на першому місці). Нещодавно Sport Bild повідомив, що коуч зателефонував Лерою, і вони 30 хвилин говорили про проєкт Баварії та роль 24-річного вінгера в ньому.

За інформацією того ж джерела, сторони узгодили 5-річний контракт. А нові агенти Сане публічно заявляють: єдиний клуб, де Лерой бачить своє майбутнє, це Баварія. Якщо раніше "ротен" мали сумніви щодо Сане, то тепер впевнені, що він хоче грати за клуб.

Манчестер Сіті у безвиході

Пеп Гвардіола цінує талант Сане та хоче, щоб той залишився в Манчестері, але падати перед ним на коліна не збирається. Манчестер Сіті запевнив каталонця, що Лерою запропонували продовжити співпрацю на хороших умовах. Тому Пеп спокійний. З його погляду клуб і тренерський штаб зробили все можливе, щоб втримати німця. Далі вибір за гравцем.

"У мене немає сумнівів щодо його ігрових якостей, але я багато разів говорив, що в кожного своя сім'я, свої бажання, свої мрії. Всі питання до Лероя та його агентів", – коментував потенційний трансфер Гвардіола.

Контракт Сане з Манчестер Сіті завершується через рік, тому в "містян" дуже обмежений вибір – відпустити його зараз дешево, або через сезон безкоштовно. Англійська преса писала, що Сіті схиляється до другого варіанту і категорично відмовляється відпускати Сане за копійки.

Щоправда, авторитетні журналісти The Athletic повідомляють, що сторони все ж провернуть трансфер цього літа. Скоріш за все, Манчестер Сіті переконає Баварію та отримає більше 40 мільйонів євро.

Чи потрібен Сане Баварії?

На це питання в коментарі Abendzeitung грамотно та чітко відповів Константін Екнер – один з найкращих експертів по тактиці в Німеччині.

"Сане дуже схожий на Кінгслі Комана. Відповідно, виникає дилема: чи є сенс купувати Сане за заявлену велику суму, якщо він, можливо, не зможе проявити в Баварії всі свої найкращі якості?

Сане провів найсильніший сезон у Сіті два з половиною роки тому, коли він грав на позиції класичного вінгера: міг на швидкості йти в дриблінг, обігрувати один в один на фланзі.

Коли Манчестер Сіті почав сильніше орієнтуватися на володіння м'ячем, йому довелося більше працювати в умовах обмеженого простору. Як наслідок, Лерой вже не виглядав настільки потужно та втратив постійне місце у стартовому складі.

У Бундеслізі йому доведеться ще частіше грати проти команд, які глибоко сидять в обороні. Ситуацій один в один буде ще менше, а необхідність творити в умовах мінімального простору лише зросте".

На флангах атаки Баварії основними зараз вважаються суперовий Серж Гнабрі та травматичний Кінгслі Коман. Там може зіграти Томас Мюллєр, на підстаховці – Іван Перішіч, якого планують викупити з Інтера. Цього мало. Підсилення необхідне, але мюнхенцям потрібен трішки інший типаж футболіста. Універсальніший виконавець, гнучкіший в тактичному плані. Той же Кай Гавертц підійшов би краще.

Не варто забувати про іміджеву складову. Керівництво Баварії в один голос кричить, що клуб буде підписувати зірок світового рівня. Минулого літа після зриву трансферу Сане довелося терміново орендувати Коутінью, щоб дотримати обіцянку. Тепер доступних зірок не так і багато: Тімо Вернер рветься в Ліверпуль, Кай Гавертц не проти залишитися в Байєрі.

А тут елітний футболіст збірної Німеччини сам проситься в клуб. Ще й підписати його можна відносно дешево. Такий шанс Баварія проґавити не має права.

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