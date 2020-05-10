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Коутінью ризикує пропустити завершення сезону

20:34 575 Читать на русском
Коутінью ризикує пропустити завершення сезону
Філіппе Коутінью / Фото ФК Баварія

Півзахисник Баварії Філіппе Коутінью може вже не зіграти за німецький гранд.

Філіппе Коутінью потребує мінімум 6 тижнів реабілітації після операції на правій щиколотці, повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона має серйозну дилему з трансфером Коутінью – зекономити чималу суму або вгодити Сетьєну

Таким чином 27-річний бразилець ризикує більше не зіграти за Баварію, кольори якої він захищає на правах оренди. Нагадаємо, контракт гравця належить Барселоні.

Бундесліга – перша з європейських топ-ліг, хто оголосив про відновлення сезону. Матчі стартують з 16 травня.

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Теги
Барселона Барселона Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Баварія Баварія Німеччина Трансфери Баварії
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