Коутінью ризикує пропустити завершення сезону

Півзахисник Баварії Філіппе Коутінью може вже не зіграти за німецький гранд.

Філіппе Коутінью потребує мінімум 6 тижнів реабілітації після операції на правій щиколотці, повідомляє Mundo Deportivo.

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Таким чином 27-річний бразилець ризикує більше не зіграти за Баварію, кольори якої він захищає на правах оренди. Нагадаємо, контракт гравця належить Барселоні.

Бундесліга – перша з європейських топ-ліг, хто оголосив про відновлення сезону. Матчі стартують з 16 травня.

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