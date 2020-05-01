Барселона имеет серьезную дилемму с трансфером Коутиньо – сэкономить немалую сумму или угодить Сетьену

Атакующий хавбек Филиппе Коутиньо остается головной болью руководства Барселоны.

Каталонцы выплатили Ливерпулю еще далеко не все бонусы за игрока сборной Бразилии, утверждает Marca.

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Один из ключевых пунктов соглашения предусматривает 20 млн евро для англичан, если Коутинью сыграет 100 матчей в сине-гранатовой футболке. Сейчас полузащитник имеет 76 поединков, однако эта цифра будет расти в случае его возвращения на Камп Ноу. Главный тренер Барсы Кике Сетьен настроен делать ставку на бразильца в следующем сезоне, а это означает реальную угрозу возникновения "долга" перед Ливерпулем.

Сезон 2019/20 Коутинью проводит на правах аренды в Баварии, но мюнхенцы вряд ли выкупят его за 120 млн евро, предусмотренные соглашением. Столько же Барселона заплатила Ливерпулю 2,5 года назад, но еще 40 млн были прописаны бонусами.

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