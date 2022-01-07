Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо доказал, что черпает мотивацию не только в зарплате.

Барселона отпустила Коутиньо в Астон Виллу, где он будет выступать под руководством своего бывшего одноклубника Стивена Джеррарда. Для этого футболисту пришлось идти на уступки, сообщает Фабрицио Романо.

Барселона объявила об аренде Коутиньо в Астон Виллу

Дело в том, что Астон Вилла не смогла позволить себе платить зарплату Коутиньо в полном объеме. В Барселоне он зарабатывал 15 млн евро за сезон. Согласно условиям полугодичной аренды, бирмингемский клуб взял на себя 65% суммы за отчетный период. От остального бразилец согласился отказаться.

Напомним, Коутиньо перебрался в Барселону из Ливерпуля в 2018 году за 135 миллионов евро. С тех пор Филиппе провел в сине-гранатовой футболке 106 поединков, забив 25 мячей и отдал 14 ассистов. После 19 сыгранных матчей команда Стивена Джеррарда идет 13-й в турнирной таблице АПЛ.

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