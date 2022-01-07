Бразильський півзахисник Філіппе Коутінью довів, що черпає мотивацію не лише у зарплаті.

Барселона відпустила Коутінью в Астон Віллу, де він виступатиме під керівництвом свого колишнього одноклубника Стівена Джеррарда. Для цього футболісту довелося іти на поступки, повідомляє Фабріціо Романо.

Барселона оголосила про оренду Коутінью в Астон Віллу

Річ у тому, що Астон Вілла не змогла дозволити собі платити зарплату Коутінью у повному обсязі. В Барселоні він заробляв 15 млн євро на сезон. Згідно з умовами піврічної оренди, бірмінгемський клуб узяв на себе 65% суми за звітний період. Від решти бразилець погодився відмовитися.

Нагадаємо, Коутінью перебрався в Барселону із Ліверпуля у 2018-му за 135 мільйонів євро. Відтоді Філіппе провів у синьо-гранатовій футболці 106 поєдинків, у яких забив 25 м'ячів та віддав 14 асистів. Після 19-ти зіграних матчів команда Стівена Джеррарда йде 13-ю у турнірній таблиці АПЛ.

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