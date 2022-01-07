Барселона и Астон Вилла согласовали аренду 29-летнего бразильца, сообщают пресс-службы обоих клубов. Договор рассчитан до конца сезона и содержит опцию выкупа за 35 млн евро.

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В течение следующих 48 часов Филиппе отправится в Бирмингем, где пройдет медицинское обследование. Также ему еще предстоит получить разрешение на работу в Англии. По неофициальной информации, именно Астон Вилла будет платить хавбеку большую часть зарплаты (65%).

Напомним, Коутиньо перебрался в Барселону из Ливерпуля в 2018 году за 135 миллионов евро. С этого момента Филиппе провел в сине-гранатовой футболке 106 поединков, в которых забил 25 мячей и отдал 14 ассистов.

Сейчас команда Стивена Джеррарда идет 13-й в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

ФК «Барселона» и @AVFCOfficial достигли соглашения об аренде игрока Филиппе Коутиньо до конца этого сезона. - ФК Барселона (@FCBarcelona_es) 7 января 2022 г.

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