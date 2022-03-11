Костышин впервые победил в Казахстане, но жена расстроена: "Это та игра, на которой я должна была быть"
Украинский тренер Руслан Костышин пока непобедим в казахском первенстве.
Накануне его Аксу минимально одолел Астану (1:0) во втором туре чемпионата Казахстана. Это его первая победа за границей, предыдущий матч с Атырау завершился ничьей (0:0).
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Жена Светлана, которая осталась в Украине, тепло обратилась к своему мужу в Instagram: "Поздравляю, это та игра, на которой мы планировали, что я буду присутствовать. Надеюсь, что скоро война кончится, и я буду на всех твоих играх".
К слову, после двух туров Аксу расположился на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Казахстана.
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