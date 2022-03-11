Напередодні його Аксу мінімально здолав Астану (1:0) у другому турі чемпіонату Казахстану. Це його перша перемога закордоном, попередній матч із Атирау завершився нічиєю (0:0).

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Дружина Світлана, яка залишилась в Україні, тепло звернулась до свого чоловіка в Instagram: "Вітаю, це та гра, на якій ми планували, що я буду присутня. Сподіваюсь, що скоро війна скінчиться, і я буду на всіх твоїх іграх".

До слова, після двох турів Аксу розташувався на шостій сходинку турнірної таблиці чемпіонату Казахстану.

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