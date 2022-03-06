Бывший футболист Астаны находился в Киеве, когда Россия напала на Украину. Однако Мади Жакипбаев не пытался вернуться на Родину, а решил помогать киевлянам.

"Всем привет! Меня зовут Мади Жакипбаев, я с начала военных действий нахожусь в Киеве. Я добровольно занялся волонтерством – оказываю помощь в приготовлении, упаковке и фасовке пищи для нуждающихся.

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Ежедневно мы отдаем по 200-300 порций пищи (в среднем 80 000 тенге в день). Пока я и сам отдаю из своего кармана деньги на закупку продуктов и всего необходимого. Желающие оказать финансовую поддержку могут отправлять деньги. Все чеки, подтверждающие то, что деньги идут на помощь нуждающимся, будут предоставлены", – написал Жакипбаев в своем Instagram.