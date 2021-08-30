Колос не планирует прощаться со своим экс-тренером Русланом Костышиным после его отставки.

Александр Денисов в эфире Великого футбола рассказал, что Колос не рассматривал кандидатуру Хацкевича, не рассматривает и не собирается этого делать. Об этом журналисту лично рассказал президент Колоса Андрей Засуха.

Хацкевич стал кандидатом на пост наставника Колоса, – СМИ

Кроме этого, Денисов сообщил о том, что бывший наставник ковалёвцев Руслан Костышин останется в клубе – специалист станет вице-президентом Колоса.

Напомним, Костышин подал в отставку после сокрушительного поражения от Динамо со счетом 0:7. Под руководством специалиста Колос прошел путь от любительского коллектива чемпионата Киевской области в клуб уровня УПЛ и участника еврокубков.

Динамо изнасиловало Колос, переиграв ковалёвцев со счетом 7:0 – шесть голов было забито до перерыва