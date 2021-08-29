Бывший наставник Динамо Александр Хацкевич может вернуться к работе в чемпионате Украины.

Колос рассматривает кандидатуру Александра Хацкевича после увольнения Руслана Костышина с поста главного тренера команды, утверждает Fanday.

Костышин ушел в отставку с поста главного тренера Колоса после избиения от Динамо

Сообщается и возможный тренерский штаб белоруса во главе ковалёвцев: в него войдут Максим Шацких, Сергей Федоров, а также экс-помощники Костышина – Сергей Кузнецов и Вячеслав Кернозенко. Кроме Хацкевича, Колос проявляет интерес к кандидатурам Олега Дулуба и Олега Кононова.

Напомним, Костышин подал в отставку после сокрушительного поражения от Динамо со счетом 0:7. Под руководством специалиста Колос прошел путь от любительского коллектива чемпионата Киевской области к клубу уровня УПЛ и участника еврокубков.

Динамо изнасиловало Колос, переиграв ковалёвцев со счетом 7:0 – шесть голов было забито до перерыва