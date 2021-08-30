Колос не планує прощатись зі своїм екс-тренером Русланом Костишиним після його відставки.

Олександр Денисов у ефірі Великого футболу розповів, що Колос не розглядав кандидатуру Хацкевича, не розглядає і не збирається цього робити. Про це журналісту особисто розповів президент Колоса Андрій Засуха.

Хацкевич став кандидатом на посаду наставника Колоса, – ЗМІ

Окрім цього, Денисов повідомив про те, що колишній наставник ковалівців Руслан Костишин залишиться у клубі – фахівець стане віце-президентом Колоса.

Нагадаємо, Костишин подав у відставку після нищівної поразки від Динамо з рахунком 0:7. Під керівництвом фахівця Колос пройшов шлях від аматорського колективу чемпіонату Київської області до клубу рівня УПЛ та учасника єврокубків.

Динамо зґвалтувало Колос, перегравши ковалівців з рахунком 7:0 – шість голів було забито до перерви