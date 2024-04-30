– Назначение Поздеева. Это легенда клуба. Он тренировал U-19 и играл за команду, кажется с ее основания. Какова его роль? Он будет тренировать команду или вы будете искать нового тренера?

– Он очень долгое время находится в структуре клуба. Он поставил команде U-19 футбол, который мы хотим видеть долгие годы. Команда прогрессирует. Несколько наших юношей уже заиграли за основную команду. Также юноши, которые играли под его руководством, уже играют в Европе. Он стремится играть в аттрактивный (привлекательный), агрессивный футбол. Это то, что мы ищем сейчас.

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Очень тяжелый график матчей ждет нас впереди. Матч с Динамо, 2 игры с Зарей, матч с Минаем, который для меня стал открытием этого сезона. А еще играем с ЛНЗ – очень тяжелой командой. Посмотрим, что Поздеев сможет сделать до конца сезона. Нужно было перезагрузить эту команду.

– На матчах Колоса часто бывает Руслан Костышин. Его называют кандидатом на должность тренера команды. Также называют Григорчука, ван Леувена. Вы говорите, что у Позднеева будет шанс до конца сезона. Означает ли это, что сейчас поиски тренера прекратились? Или их вообще не было?

– Мы рассматриваем всех тренеров, которые свободны на рынке. Не только в Украине, но и за рубежом. Это может быть тренер, который тренировал Ливерпуль, Манчестер Сити или Манчестер Юнайтед. С другой стороны, мы понимаем, что в этот момент мы доверили Поздееву и мы посмотрим в конце сезона, что будет.

Мы никогда не вели переговоры с Григорчуком и ван Леувеном. Никогда. Руслан Костышин присутствовал на игре против Александрии, потому что его сын играл, – рассказал Генинсон в авторской программе Владимира Зверова на ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, после 26-ти туров Колос идет в турнирной таблице УПЛ девятым, набрав 29 очков (и имеет одну игру в запасе).

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