Костышин: Приятно побеждать Динамо в таком поединке, когда им нужна Лига чемпионов

Главный тренер Колоса Руслан Костышин поделился впечатлениями после матча 32-го тура УПЛ против киевского Динамо (0:2).

"У грандов чемпионата Украины мы еще не выигрывали. Наконец-то провели первый матч на ноль. Хорошо, что ребята сохранили свое имя. Мы играли честно, без всех этих дел. Хочу поздравить нашего президента, что у него такая команда в плане честности и порядочности.

Колос – Динамо – 2:0 – видео голов и обзор матча

Но эмоции не такие яркие, потому что впереди у нас еще важные матчи. Однако, приятно выиграть у Динамо в таком поединке, когда им нужна Лига чемпионов.

Когда будем играть на своем стадионе? Он почти готов. Остались мелкие работы. Думаю, что первый тур нового сезона мы уже будем играть на нем. Его открытие будет анонсировано нашим президентом.

Ожидания от встречи в плей-офф с СК Днепр-1? Наша команда по сравнению с прошлым сезоном не сильно изменилась, а у них сильно изменилась. У нас пришли Петров и Богданов. И все. А у днепрян все изменилось конкретно", – цитирует Костышина Динамомания.

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