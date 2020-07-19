Костишин: Приємно перемагати Динамо в такому поєдинку, коли їм потрібна Ліга чемпіонів

Головний тренер Колоса Руслан Костишин поділився враженнями після матчу 32-го туру УПЛ проти київського Динамо (0:2).

"У грандів чемпіонату України ми ще не вигравали. Нарешті провели перший матч на нуль. Добре, що хлопці зберегли своє ім'я. Ми грали чесно, без всіх цих справ. Хочу привітати нашого президента, що у нього така команда в плані чесності і порядності.

Колос – Динамо – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Але емоції не такі яскраві, тому що попереду у нас ще важливі матчі. Проте, приємно виграти у Динамо в такому поєдинку, коли їм потрібна Ліга чемпіонів.

Коли будемо грати на своєму стадіоні? Він майже готовий. Залишилися дрібні роботи. Думаю, що перший тур нового сезону ми вже будемо грати на ньому. Його відкриття буде анонсоване нашим президентом.

Які очікування від зустрічі в плей-офф з СК Дніпро-1? Наша команда в порівнянні з минулим сезоном не сильно змінилася, а у них сильно змінилася. У нас прийшли Петров і Богданов. І все. А у дніпрян все змінилося конкретно", – цитує Костишина Динамоманія.

Динамо зазнало історичної поразки від Колоса, але драматично пробилося у кваліфікацію Ліги чемпіонів