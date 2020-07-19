toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛИЧЕНКО ВИКТОР СКРИПНИК УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Колос – Динамо – 2:0 – видео голов и обзор матча

19 июля 22:18 - Читати українською
Колос – Динамо – 2:0 – видео голов и обзор матча
Колос – Динамо – 2:0 – видео голов и обзор матча

Колос сенсационно обыграл Динамо в 32 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Колос – Динамо на "Футбол 24".

54’ Владимир Лысенко
70’ Арни Вильхьяльмссон
90+5’ Вадим Милько
 
54’ Владимир Лысенко
70’ Арни Вильхьяльмссон
90+5’ Вадим Милько

Динамо находилось на волоске от того, чтобы потерять второе место и, соответственно, путевку в Лигу чемпионов. Первый тайм отчетной встречи завершился вничью, а после перерыва Колос забил дважды и оставил свои ворота "сухими".

Динамо потерпело историческое поражение от Колоса, но проползло в квалификацию Лиги чемпионов

В конце концов, Динамо финиширует на 2-м месте даже несмотря на позорное поражение, первое в истории от команды из скромного села Ковалевка. В свою очередь, Колос получил мощный заряд позитива накануне матча плей-офф Лиги Европы против СК Днепр-1.

blog_ava
"Вы прекрасно знаете, что вчера произошло": Шуфрич считает спектаклем борьбу Зари с Динамо за ЛЧ
20 июля
15254
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Главное Колос Колос Колос - Динамо Киев Видеоновости УПЛ
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
7
мин
Уотфорд
20:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук