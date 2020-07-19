Колос – Динамо – 2:0 – видео голов и обзор матча

Колос сенсационно обыграл Динамо в 32 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Колос – Динамо на "Футбол 24".

Динамо находилось на волоске от того, чтобы потерять второе место и, соответственно, путевку в Лигу чемпионов. Первый тайм отчетной встречи завершился вничью, а после перерыва Колос забил дважды и оставил свои ворота "сухими".

Динамо потерпело историческое поражение от Колоса, но проползло в квалификацию Лиги чемпионов

В конце концов, Динамо финиширует на 2-м месте даже несмотря на позорное поражение, первое в истории от команды из скромного села Ковалевка. В свою очередь, Колос получил мощный заряд позитива накануне матча плей-офф Лиги Европы против СК Днепр-1.