Костышин назвал основные проблемы Колоса в победном матче против Александрии

Главный тренер Колоса Руслан Костышин поделился эмоциями от матча 28-го тура против Александрии (2:1).

"Я доволен тем, как мы начали игру, как выглядели в первые 25-30 минут. Очень убедительно, хорошие атаки. При такой жаре было трудно демонстрировать качественную игру в течение 90 минут. Были удачные отрезки, были неудачны.

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Когда побеждаешь после такой серии неудач, то очень доволен. И характером, и отношением ребят. С этим у нас проблем нет. А есть проблемы с оценкой ситуации, с мастерством, и больше всего – с хладнокровием перед штрафной. А желание, хорошее отношение к игре, к тренировкам есть всегда", – цитирует Костышина официальный сайт Александрии.

Напомним, в выездном матче 28-го тура чемпионата Украины подопечные Шарана уступили команде из Ковалевки и фактически потеряли шансы побороться за второе место УПЛ.

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