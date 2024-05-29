Французский Марсель в начале 90-х был одним из грандов европейского футбола. Дважды за три года команда выходила в финал континентальных соревнований, и никакой случайности в этом не было.

Сезон 1992/93 стал знаковым в истории Марселя. Два года перед тем команде удалось пробиться в финал розыгрыша титула сильнейшей команды Европы, однако фортуна была на стороне Црвены Звезды. Французы не опустили рук и пообещали вернуться.

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Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о походе провансальцев за кубком ЛЧ под руководством Раймонда Гуталса.

Один из сильнейших составов Европы

Наверняка, в тот период "созвездие" Марселя было сильнейшим за всю историю клуба. Ворота защищал Фабьен Бартез, которого на старых фотографиях не всегда узнают из-за густой шевелюры. Роль последнего защитника – "чистильщика", как это было модно в то время – выполнял Боли. Линию защиты с легендарным Десайи дополняли Англома, Эйдели и Ди Меко.

Пара Созе – Дешам вытворяла в центре поля настоящие чудеса. Ночным кошмаром защитников были Пеле, Бокшич и Феллер. Гуталс умел использовать сильные качества своих игроков и создал идеальный механизм, преодолеть который удавалось лишь в редких случаях. О да, эта компания вполне заслуженно выражала амбиции о высоких футбольных вершинах.

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Исторический турнир

В то время формат ЛЧ был довольно оригинальным. После отборочного этапа команды играли в 1/16 и 1/8 финала. Затем 8 лучших коллективов распределяли по группам, и победители квартетов после двух кругов выходили в финал.

В 1/16 финала представители юга Франции уничтожили Гленторан – 8:0 по итогу двух матчей. Кстати, Таврия смогла отгрузить по голу за матч Сьону, но против 7 пропущенных это был слабый аргумент. Следующим для Марселя было Динамо из Бухареста – тоже никаких проблем.

Интереснее выглядела группа: Рейнджерс, Брюгге и российский ЦСКА. Ничья с шотландцами и победа над Брюгге – неплохой старт. Однако первый матч с ЦСКА был "смазан" – лишь 1:1. Во Франции Дешам и Ко доказали, что это была досадная случайность – сокрушительные 6:0.

Очередная ничья с Рейнджерс разожгла интригу в группе, но удачный выезд в Бельгию и домашнее фиаско Рейнджерс с ЦСКА в виде ничьей подарили Марселю вторую путевку в финал на протяжении трех последних евросезонов. И если в прошлый раз французы не смогли подтвердить статус фаворита, то на этот раз задача выглядела архисложной.

Неожиданный герой

В финале Марселю предстояло сыграть с Миланом. Россонери "вынесли" всех соперников по группе, поэтому вполне справедливо считались фаворитом. Костакурта, Мальдини, Тассотти, Барези, Альбертини, Райкард, Лентини, Донадони, ван Бастен, Масссаро – Милан мог уничтожить соперника еще до матча одними лишь именами. Однако Марсель показал, что может стать крепким орешком, расколоть который не удастся даже таким звездам.

Атаки Милана раз за разом разбивались об оборонительные редуты французов. Боли был непревзойденным, и именно ему судьба подарила статус героя вечера. Базиль удачно подключился на угловой и точным ударом головой прошил Росси – 1:0. Олимпийский стадион в Мюнхене гудел – назревала сенсация.

Капелло бросил в бой Папена, но переломить ход игры даже вливанием свежих сил тренеру не удалось. Финальный свисток Ретлисбергера – и радостный крик охватил всю Францию. Звездный Милан растратил весь забивной потенциал на предыдущих этапах – Марсель впервые в истории стал сильнейшей командой Европы!

С тех пор бело-синие ни разу даже не приближались к финалу турнира. Однако кто знает, возможно, уже приближается поколение футболистов, которое сможет вернуть Марселю его европейскую славу.