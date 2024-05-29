Дулуб и Ко приступили к реорганизации состава по итогам сезона.

Нападающий Итало Магната больше не будет выступать за ЛНЗ, сообщает официальный сайт черкасцев.

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Напомним, 20-летний легионер присоединился к команде Олега Дулуба в январе 2024 года, став первым бразильцем в истории клуба. Итало, однако, так и не удалось дебютировать в основе – он играл исключительно за команду U-19 (в 11 матчах не забил ни одного гола).

По информации Sport.ua, Магната покинул ЛНЗ еще до завершения сезона.

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