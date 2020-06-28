Костишин назвав основні проблеми Колоса у переможному матчі проти Олександрії

Головний тренер Колоса Руслан Костишин поділився емоціями від матчу 28-го туру проти Олександрії (2:1).

"Я задоволений тим, як ми почали гру, як виглядали у перші 25-30 хвилин. Дуже переконливо, хороші атаки. За такої спеки було важко демонструвати якісну гру протягом 90 хвилин. Були вдалі відрізки, були невдалі.

Як Ковалець увімкнув Мессі, а Колос обіграв Олександрію – відео голів та огляд матчу

Коли перемагаєш після такої серії невдач, то дуже задоволений. І характером, і ставленням хлопців. З цим у нас проблем немає. А є проблеми з оцінкою ситуації, з майстерністю, і найбільше – з холоднокровністю перед штрафним майданчиком. А бажання, добре ставлення до гри, до тренувань є завжди", – цитує Костишина офіційний сайт Олександрії.

Нагадаємо, у виїзному матчі 28-го туру чемпіонату України підопічні Шарана поступились команді з Ковалівки і фактично втратили шанси поборотись за другу сходинку УПЛ.

Колос обіграв Олександрію завдяки вихованцям Динамо та перервав кошмарну серію – шедевр Ковальця не врятував "містян"