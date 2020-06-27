Колос обыграл Александрию благодаря воспитанникам Динамо и прервал кошмарную серию - шедевр Ковальца не спас "горожан"

Александрия уступила Колосу в рамках 28 тура УПЛ со счетом 2:1. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Обе команды подходили к матчу с плохим настроением. Колос понравился в поединках с Шахтером и Динамо, однако имел 7-матчевую проигрышную серию. Александрия наоборот разочаровала в последних турах – ноль очков и 13 пропущенных за 3 игры. Выйдя в плохой форме из карантина, "горожане" быстро выбыли из борьбы за медали.

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Колос и Александрия достаточно активно начали матч. Уже на первой минуте обменялись моментами. Гости пытались владеть инициативой и бить по воротам, но Ковалец и Задерака выстрелили мимо цели. Хозяева отвечали не хуже - Гавриш мог забить после первого во встрече углового, однако Панькив был на месте.

На 20-й минуте Колос повел в счете, организовав классную контратаку по правому флангу. Эффектная комбинация завершилась пасом Морозко на Лысенко, а воспитанник Динамо обвел голкипера точным ударом в дальнюю "девятку". Правда, легитимность гола подвергалась сомнениям, ведь за мгновение до этого Емец сыграл рукой у своей штрафной. Судья этого не увидел.

Колос продолжал создавать острые моменты. Вильхьяльмссон откликнулся на подачу Морозко справа – Панькив зафиксировал мяч в руках. А уже на 29-й минуте вратарь сборной Украины был бессилен. Арендованный у Динамо Смирный лихо проскочил сквозь ужасную оборону "горожан" и откатил немного назад Лысенко. Форвард с помощью рикошета переиграл Панькива – 2:0.

К концу первого тайма Александрия взяла мяч под контроль и всеми силами пыталась отыграться. К сожалению для Владимира Шарана, классно действовал чужой голкипер. Волынец взял удар Банады головой, а затем потянул прицельный удар в угол от Ковальца. Александрия встретила перерыв в атаках, но Колос солидно оборонялся.

Сразу после перерыва "горожане" сократили отставание после гениального прохода Ковальца. Лидер Александрии подхватил мяч за пределами штрафной, в стиле Месси нанизал пятерых соперников и неотразимо пробил в ворота. Фантастически!

Колос мог сразу восстановить комфортное преимущество – Лысенко, получив пас с правого фланга, выскочил один на один с голкипером, но проиграл дуэль Панькиву. Александрия атаковала, а моменты возникали у Колоса. Смирный ударом над перекладиной завершил контрвыпад, а Парамонов едва не забил со штрафного после подачи Богданова.

Александрия все же выжимала кое-что. Ковалец выкатил почти на пустые ворота Ситало – тот не сумел замкнуть. Затем Банада опасно пробивал после штрафного – арбитры зафиксировали минимальный офсайд. На последних минутах Александрия претендовала на два пенальти. И если Ковальцу арбитр показал желтую за симуляцию, то падение Лучкевича судьи вообще оставили без внимания.

До финального свистка счет не изменился – 2:1 в пользу Колоса. Колос прервал неудачную серию, набрал 29 очков, но остался последним в верхней шестерке. Александрия находится на пятом месте – еврокубки под угрозой.

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