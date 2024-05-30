Греческий клуб за 90 минут лишь трижды пробил в сторону ворот "фиалок". А вот Фиорентина раз за разом создавала опасные моменты, но не смогла воспользоваться своими шансами. Судьба финала решилась в дополнительное время. На 116 минуте Эль-Кааби забил гол и его команда удержала счет.

Олимпиакос выиграл Лигу конференций, одолев Фиорентину – Мендилибар взял второй еврокубок за два года

Мендилибар, который по ходу сезона возглавил Олимпиакос, сумел сразу добыть европейский трофей. Испанский специалист выиграл второй турнир за два года. В прошлом году он победил в финале Лиги Европы, когда возглавлял Севилью.

Олимпиакос, выиграв Лигу конференций, стал первым греческим клубом, который добыл европейский трофей.