Сегодня житомиряне объявили, что 36-летний вратарь покинул команду свободным агентом. Сам Бойко никаких заявлений о своих планах не делал.

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По информации Sport Arena, в приглашении Дениса уже заинтересованы три клуба УПЛ. Однако источник раскрыл лишь два из них. Это Карпаты, которые только-только вышли в элиту, и Колос. Кстати, ковалевцам действительно нужен новый голкипер, ведь Шахтер покупает Кирилла Фесюна.

Заметим, что Денис Бойко сыграл в составе Полесья только один сезон – 2023/24. Опытный голкипер успел провести 24 матча во всех турнирах, восемь из которых завершил без пропущенных мячей.

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