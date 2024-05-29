Бойко после ухода из Полесья получил аж три варианта в УПЛ – Шахтер может поспособствовать поиску работы
Бывший голкипер Полесья Денис Бойко, похоже, недолго будет пребывать в статусе безработного.
Сегодня житомиряне объявили, что 36-летний вратарь покинул команду свободным агентом. Сам Бойко никаких заявлений о своих планах не делал.
Полесье официально прекратило сотрудничество с Бойко – финалист Лиги Европы был лучшим игроком команды в прошлом году
По информации Sport Arena, в приглашении Дениса уже заинтересованы три клуба УПЛ. Однако источник раскрыл лишь два из них. Это Карпаты, которые только-только вышли в элиту, и Колос. Кстати, ковалевцам действительно нужен новый голкипер, ведь Шахтер покупает Кирилла Фесюна.
Заметим, что Денис Бойко сыграл в составе Полесья только один сезон – 2023/24. Опытный голкипер успел провести 24 матча во всех турнирах, восемь из которых завершил без пропущенных мячей.
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