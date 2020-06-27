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Как Ковалец включил Месси, а Колос обыграл Александрию – видео голов и обзор матча

20:32 - Читати українською
Как Ковалец включил Месси, а Колос обыграл Александрию – видео голов и обзор матча
Колос – Александрия: видео голов и обзор матча 27 июня 2020 / ФК Александрия

Колос одержал первую победу во втором этапе УПЛ, одолев Александрию (2:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

20’ Владимир Лысенко
29’ Владимир Лысенко
 
Кирилл Ковалец 49’
20’ Владимир Лысенко
29’ Владимир Лысенко
49’ Кирилл Ковалец

Еще в первом тайма команда Руслана Костышина забила дважды. Дубль оформил Владимир Лысенко, благодаря чему Колос ушел на перерыв с комфортным преимуществом.

Колос обыграл Александрию благодаря воспитанникам Динамо и прервал кошмарную серию – шедевр Ковальца не спас "горожан"

В начале второго тайма Кирилл Ковалец сократил отставание в счете. Лидер Александрии совершил шикарный сольный проход в стиле Лео Месси и поразил ворота Колоса. Этот гол стал последним в матче.

Колос прервал неудачную серию, набрал 29 очков, но остался последним в верхней шестерке. Александрия находится на пятом месте и рискует фатально отстать от Десны, которая идет четвертой.

Источник: каналы Футбол 1/ Футбол 2
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Видеоновости Колос - Александрия Владимир Владимир Лысенко Кирилл Кирилл Ковалец Александрия Александрия Красивые голы Колос Колос Фантастические голы
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