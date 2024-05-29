Энцо Мареска уже оценивает состав Челси, хотя официально еще не возглавил команду.

Потенциальный рулевой "синих" попросил руководство в летнее трансферное окно сосредоточиться на усилении трех позиций, утверждает Telegraph. Это вратарь, центральный нападающий и левый защитник, то есть напарник для Михаила Мудрика.

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Роберт Санчес оказался травматичным и нестабильным, а Джордже Петрович еще "сырой" для статуса основного голкипера гранда АПЛ. Николя Джексон вроде и наколотил 17 голов за сезон, но моментов испортил на все 50. Позиция левого защитника также проседает – Чилвелл постоянно в лазарете, а Кукурелья чередует удачные матчи с провальными.

Еще 10 млн евро Челси придется заплатить за самого Мареску, который вернул Лестер в АПЛ. На Стэмфорд Бридж ожидают очередное насыщенное трансферное окно.

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