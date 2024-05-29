В первой дуэли за право играть в элитном дивизионе Эпицентр разошелся миром с Вересом (1:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Шастал мог выводить Верес вперед уже на 4-й минуте, но в стиле кунг-фу замкнул прострел от партнера мимо стойки. Вскоре Дмитрий второй раз упустил возможность забить, выстрелив с дальней дистанции над перекладиной. В середине тайма уже Мрвалевич замкнул прострел выше ворот.

Верес не смог победить Эпицентр в первом матче плей-офф за УПЛ – ровенчане спаслись в конце встречи

Несмотря на давление ровенчан первым забил Эпицентр – Мороз из-за пределов штрафной закрутил в дальний угол. Почти сразу Кравчук должен был удваивать, но Когут в невероятном прыжке спас. В конце тайма он в падении потянул удар с левого угла.

Дахновский после перерыва едва не забросил киперу Эпицентра за шиворот, но тот сумел зацепиться за сферу. Впоследствии Мороз буквально выбил мяч с линии ворот в падении, спасая "супермаркет". Верес все-таки отыгрался благодаря угловому в конце встречи – все будет решаться в ответном матче.