Олимпиакос и Фиорентина творили историю

Для Греции этот финал стал вторым в истории и первым с 1971 года, когда Панатинаикос уступил в борьбе за Кубок европейских чемпионов. Кстати, Олимпиакос играл почти в родном городе, ведь матч проводили в Афинах – а Пирей де-факто уже давно является столичным районом.

Фиорентина же ничего не выигрывала с 2001-го, а взять евротрофей "фиалкам" не удавалось с 1961-го. Кстати, представители Серии А могли взять второй международный турнир в 2024 году – неделю назад Аталанта триумфовала в Лиге Европы.

Хосе Луис Мендилибар – коуч Олимпиакоса – имел в своем активе победу в ЛЕ, причем он добился ее в предыдущем сезоне, тренируя Севилью. Подопечные Винченцо Итальяно, в свою очередь, год назад уже могли выиграть Лигу конференций, однако в финале флорентийцы "сгорели" Вест Хэму. Конечно же, апеннинцы желали исправить ошибки прошлого.

Греки разочаровали в атаке. Итальянцы вели игру, но тоже не впечатляли

Олимпиакос в 8 матчах плей-офф забил 18 голов, в частности переехав Астон Виллу (6:2 по итогу двух поединков). Один только форвард Эль-Кааби наколотил 10 за весь турнир, причем 5 мячей залетело в ворота главного фаворита. На этом фоне могло показаться, что греки играют в агрессивный футбол, но это не так – Хосе Луис Мендилибар ставит прагматичный стиль, с компактным средним блоком 4-4-2, с кучей кроссов и бешеным прессингом.

И все равно от пирейцев ожидали большего. Олимпиакос за первые 79 минут нанес всего 2 удара. Замыкание с углового в исполнении Поденсе не составило проблем для голкипера, а вот его выстрел с линии штрафной в дальний нижний мог завершиться голом. Тераччано спас Фиорентину. После 25-й минуты греки по воротам не били вообще.

Фиорентина играла "первым номером" и демонстрировала высокую динамику игру. Только итальянцы играли в футбол, ища свободные зоны в блоке Мендилибара и создавая угрозу в штрафной. На 9-й минуте Миленкович даже забил гол.

После розыгрыша углового Бираги выполнил проникающую передачу в район линии вратарской, а Никола переправил мяч в сетку. Вот только серб оказался в офсайде, поэтому счет не изменился.

Кроме этого эпизода, вспоминается подача Гонсалеса с последующей скидкой под удар Бонавентуре. Итальянец стрелял из пределов штрафной, однако Цолакис поймал мяч.

Еще через минуту Джакомо вывели один на один, но вратарь успел сократить дистанцию и выручить пирейцев. Вот и вся острота в первом тайме.

Олимпиакос затянул Фиорентину в свою стихию

После 24-й минуты Фиорентина перестала обострять вплоть до конца основного времени. Исключением стал эпизод на 69-й, когда Нзола зацепился за отскок и добежал до штрафной. Француз сбросил на Додо, а экс-фулбек Шахтера отпасовал слева под удар Куаме.

У вингера мяч хоть и свалился с ноги, однако все равно полетел в ближнюю девять – Цолакис спас Олимпиакос!

В промежутке между этими эпизодами болельщики скучали. Олимпиакосу удалось затянуть итальянцев в свою стихию – было очень много борьбы, фолов, отскоков, прессинга, но моментов команды не создавали. Греки вытягивали силы из соперника, хотя подопечные Винченцо Итальяно все равно выглядели мобильнее и быстрее.

В конце основного времени пространства стало больше. Пирейцы пытались убегать в контратаки, но никакой выгоды не получили. Зато Олимпиакосу удалось обострять со стандартов – на 80-й минуте свежий Орта выполнил классную подачу, а Иборра отклеился от Бираги и головой направил мяч в дальнюю девятку. Тераччано спас Фиорентину!

Еще через две минуты Орта закрутил мяч со штрафного на дальнюю штангу. Эль-Кааби мог замыкать, однако размылся со сферой на какое-то мгновение. После этого греки провели еще несколько кроссов и замыканий, но до моментов дело так и не дошло. Итальянцы тоже ничем не отвечали – В конце концов, арбитр перевел игру в овертайм.

Замена Мендилибара снова могла сработать. Фиорентина провалила экстра-таймы и была наказана супергероем Лиги конференций

После перерыва наставник Олимпиакоса провел всего две замены, выпустив Орту и Йоветича. Обе могли сработать. Андре запомнился классными навесами со стандартов, а вот Стеван включился в начале первого овертайма.

Черногорский нападающий сместился к линии полукруга и зарядил в правый нижний – и снова Тераччано спас!

За несколько минут до этого эпизода сработать могла и замена греков в мини-перерыве. Кини, который вышел на левый фланг атаки, едва не заработал Олимпиакосу пенальти – его прострел заблокировали рукой. Арбитры после длительных консультаций решили проигнорировать эпизод.

Фиорентина пыталась чем-то отвечать. Итальянцы наваливались, однако ничем у чужих ворот не запомнились. Исключением стал эпизод на 110-й минуте, когда Иконе пробивал из центра штрафной после фланговой передачи – удар оказался слабеньким, а Цолакис не спал.

Под конец дополнительного времени Олимпиакос все чаще начал убегать в контратаки. Выпад на 116-й минуте "фиалки" остановили с огромным трудом, не став бороться за подбор и даже не мешая Эссе выполнить кросс с левого фланга – не хватало сил. Наказание за ошибку прилетело мгновенно.

Эссе выполнил подачу на линию вратарской, а Эль-Кааби опередил защитника и замкнул головой! 1:0!

Арбитры долго просматривали эпизод на предмет офсайда, но таки засчитали взятие ворот. Олимпиакос вырвался вперед. Решение не снимать 30-летнего нападающего тоже стоит занести в актив Хосе Луису Мендилибару.

Фиорентина могла спастись на 121-й минуте, когда Иконе обыгрался в стеночку и стрелял с линии вратарской, однако Карму спас греков. Этот момент стал последним во встрече. Олимпиакос удержал победный результат, да еще и выбегал в контратаки.

В итоге, финальный свисток зафиксировал победу пирейцев. Хосе Луис Мендилибар берет второй еврокубок за два года, а Олимпиакос завоевал свой первый международный трофей. Греция является празднует первый в выигрыш еврокубка.

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