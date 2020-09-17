Клуб из Германии попал в очень курьезную ситуацию во время матча.

Любительский клуб Рипдорф из Германии проиграл со счетом 0:37 команде Холденштедт, ведь тщательно соблюдал правила социальной дистанции, сообщает StZ.

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Перед матчем выяснилось, что игроки Холденштедта контактировали с инфицированным человеком. Рипдорф сделал запрос перенести матч на другую дату, однако ему отказали. Если бы команда не вышла на матч, то ее могли бы дисквалифицировать или оштрафовать. Поэтому игроки решили держать социальную дистанцию ​​с футболистами другой команды, чтобы не подвергать себя опасности. Таким образом, Холденштедт сумел забить аж 37 мячей за 90 минут игры.

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