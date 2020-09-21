– Євгене, опишіть ранок футболіста, який звечора оформив дубль і гарантував перемогу своїй команді.

– Звичайний ранок, який нічим не відрізнявся від інших днів. Відпочиваю, із сім’єю погуляємо. У команді сьогодні вихідний.

– Звідки команда черпала сили після єврокубкових перельотів?

– Звідки черпала? У нас мотивація зашкалює. На матч із Рухом провели ротацію складу. Дякувати Богу – виграли. Чергові три очки у скарбничку.

– Ваші враження від історичного дебюту Колоса у єврокубках?

– Враження, звичайно, позитивні. Це було моєю мрією – зіграти у єврокубках. Тим паче, клуб до цього цілеспрямовано йшов не один рік. Кілька років тому ми жартували: "Може, давайте ще у єврокубки вийдемо?!" Рано чи пізно мрії здійснюються, якщо працювати над ними. Мені цікаво, що буде років через 10. Можливо, будемо конкурувати з Манчестер Сіті і Ліверпулем.

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– Від Аріса очікували більшого?

– Чесно скажу – так. Начебто серйозна команда, підбір футболістів хороший – греки, іспанці, аргентинці. Але у захисті в них, звичайно, катастрофа. По грі ми швидко відчули, що є вільні зони, можна туди вриватися, забігати. Нам вдалося реалізувати свої моменти, а позаду зіграли максимально строго і зібрано.

– Аріс знаменитий своїми шаленими фанатами. На матчі їх не було, але чи відчули ви їхню присутність на підході до стадіону?

– Нам було дуже важко, якби Аріс грав із вболівальниками. Ця команда славиться своїми фанатами. Стадіон розрахований на 25 тисяч. Я чув, що на кожен домашній матч трибуни забиваються повністю. Їхню підтримку десь можна порівняти із Борусією Дортмунд.

Ми чули їх перед грою, коли їхали вулицями Салоніків. Вони щось кричали нашому автобусу. Ажіотаж відчувався. Тим паче, стадіон – у межах міста. Вболівальники розташовувалися на всіх довколишніх будинках. Їх реально було чутно під час матчу. Їм було дуже образливо від поразки, ну а нам – вдвічі приємніше від перемоги.

– Рієку – наступного суперника у Лізі Європи – вже розбирали із тренерським штабом?

– Ще не розбирали – на це не було часу. Після Аріса – вихідний, потім готувалися на Рух. Не до Рієки було. Завтра команда збереться – почнемо працювати. Щось переглянемо, будемо серйозно готуватися.

– У випадку звитяги над хорватами Колос зустрінеться із переможцем пари Копенгаген – Пяст. Ароматом групового етапу вже пахне?

– Ну як пахне… Ми рухаємося крок за кроком. Про груповий етап можемо наразі тільки помріяти. Але після перемоги над Арісом відчули, що немає нічого неможливого. Просто потрібно належно підготуватися, працювати і битися на полі один за одного. Індивідуально ми точно не виграємо, тільки разом, згуртовано зможемо всього досягнути. Груповим етапом ще не пахне – до цього дуже далеко. Спершу належить пройти Рієку, а вже потім думати про Копенгаген чи Пяст.

– Президент клубу стимулює команду преміями за прохід у наступні раунди?

– Так, у нас є преміальні від УЄФА. Певний відсоток виділяється на команду. Президент завжди нас підтримує у цьому плані. Із цим завжди все добре, все в нормі.

– Євген Селезньов – зірковий новачок Колоса. Як його прийняла команда, як у команду влився він сам? Чи відбулася "посвята"?

– (Усміхається) Посвяти, як такої, ще не було. У колектив влився, звичайно. Це досвідчений футболіст, спроможний передати досвід молодим гравцям. На тренуваннях підказує, пояснює. Розбавив колектив – жарти, бувальщини. Це також великий плюс.

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Він прийшов до нас, щоб встановити свій бомбардирський рекорд. Така ціль у нього. Думаю, що все вдасться. Головне, аби працював і реалізовував свої моменти. Якщо вважає, що забити 13 голів за сезон – це легко, то нехай спробує. Я можу побажати йому лише удачі.

– Яка мета Колоса на новий сезон УПЛ? Посісти місце, вище шостого?

– Нам сказали, щоб ми не розслаблялися. Ми вийшли із Першої ліги, колектив сильно не змінився з того часу – лише четверо новачків. Завдання здобути титул чи потрапити у Лігу чемпіонів у нас немає. Але президент хоче бачити прогрес. Ми всі – максималісти, хочемо розвиватися.

– Ваші особисті цілі на сезон 2020/21? Наприклад, скільки голів прагнете забити?

– Така мета у мене є, але поки що я б не хотів її озвучувати. Прагну забивати у кожному матчі і допомагати команді. Якщо заплановане вдасться втілити в життя, то потім я розкажу вам про це (Усміхається).

– Деякі вболівальники порівнюють вас із Джеймі Варді. Вам приємно?

– Якщо чесно – приємно. Поважаю Варді, він – великий молодець. У нього унікальний шлях – спочатку працював на заводі, але потім добився великих висот у футболі. Роки йдуть, а він не скидає обертів. У мене навіть таке враження, що Варді з кожним роком молодшає. Я – це я, але таке порівняння сприймаю за комплімент.

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