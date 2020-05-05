Костевич высказался относительно смены гражданства

Защитник Леха Владимир Костевич рассказал, готов ли последовать примеру хавбека Ягеллонии Тараса Романчука, который сменил украинское гражданство на польское.

"Мне сложно быть на чьей-то стороне, это его жизнь, его решение принять польское гражданство.

Польша официально объявила дату возобновления сезона – украинские легионеры смогут выйти на поле уже в мае

Он там чувствует себя как дома, там его семья. Он принял такое решение. Он думает о своем будущем, а я могу говорить только за себя. На данный момент не думаю о принятии польского гражданства", – цитирует Костевич Tribuna.

Напомним, воспитанник львовского футбола перебрался из Карпат в Лех в январе 2017 года за 300 тысяч евро.

"Им это все до задницы": новая зарплата футболистов – Костевича, Бутко и других украинцев постиг громкий обвал в Польше