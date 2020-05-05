toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Костевич высказался относительно смены гражданства

20:25 124 Читати українською
Костевич высказался относительно смены гражданства
Костевич в матче за украинскую молодежку / Сайт УАФ

Защитник Леха Владимир Костевич рассказал, готов ли последовать примеру хавбека Ягеллонии Тараса Романчука, который сменил украинское гражданство на польское.

"Мне сложно быть на чьей-то стороне, это его жизнь, его решение принять польское гражданство.

Польша официально объявила дату возобновления сезона – украинские легионеры смогут выйти на поле уже в мае

Он там чувствует себя как дома, там его семья. Он принял такое решение. Он думает о своем будущем, а я могу говорить только за себя. На данный момент не думаю о принятии польского гражданства", – цитирует Костевич Tribuna.

Напомним, воспитанник львовского футбола перебрался из Карпат в Лех в январе 2017 года за 300 тысяч евро.

"Им это все до задницы": новая зарплата футболистов – Костевича, Бутко и других украинцев постиг громкий обвал в Польше

blog_ava
Ультрас Динамо пригрозили протестами из-за преследований Стерненко
10:56
672
Теги
Украинцы за рубежом Мир Польша Владимир Костевич Владимир Костевич Лех Лех
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Евро-2020: УЕФА начал прием заявок на возврат билетов
    Євро-2020 — 19:1524 Евро-2020: УЕФА начал прием заявок на возврат билетов
19
час
:
57
мин
Прикарпатье
18:00
Агробизнес
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук