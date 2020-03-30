"Им это все до задницы": новая зарплата футболистов – Костевича, Бутко и других украинцев постиг громкий обвал в Польше

Экстракласа и Польский футбольный союз (PZPN) пытаются революционными способами спасти местные клубы. Владимир Костевич, Богдан Бутко и другие украинские легионеры должны значительно поступиться своими интересами.

Экстракласа приняла поправку в условиях эпидемии коронавируса о значительном уменьшении зарплат футболистов в элитном дивизионе чемпионата Польши. В Украине пока только лениво обсуждают вопрос, как урезать доходы игрокам, будто бы в надежде на очередное чудо, что ситуация разрешится сама собой и очень быстро. Не разрешится – включают рациональный подход боссы польского футбола. Чтобы выжили и сами клубы, и простые работники, зарабатывающие значительно меньше, нужно идти на радикальные шаги – официально разрешено 50% уменьшение окладов, но оклад не может падать ниже 10 тысяч в месяц (67000 в гривнях). Интересны также сроки урезаний. Сокращенные зарплаты ввели до первого официального матча чемпионата, на котором будут зрители, но не короче, чем на 3 месяца до 30 июня.

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Дольше – пожалуйста. Если сезон продлят до сентября, то минимальные оклады будут существовать до его конца. При этом президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек выделил значительные средства на поддержание существования клубов не только высшей лиги, но и 3-х классом ниже. Всего более 116 миллионов злотых (или 785 млн гривен, в Украине о подобных инициативах от УАФ можем только помечтать?), из которых примерно половина пойдет на разного рода дофинансирование команд Экстракласы. Сам Бонек раскритиковал силовой способ сбросить сверху обязательные зарплатные ограничения для всех. Мол, они не будут иметь юридической силы, а лучше бы игроки отдельно договаривались со своими президентами. Хотя тот же PZPN еще раньше запретил футболистам в одностороннем порядке расторгать контракты, если в течение 4-х месяцев те не получат причитающихся сумм.

В словах Бонека есть определенное рациональное зерно. В частности, первый бунт уже происходит на корабле Ягеллонии. Бывший украинский футболист Тарас Романчук, который принял польское гражданство и является капитаном клуба, радикально выступил против изменений. "Я должен собрать предложения партнеров на карточке и пойти к президенту? Один пойдет на 25% снижения, другой – на 15%, а третий вообще не даст согласия. И потом мы такие с президентом будем сидеть и думать, кому на сколько урезать. Понимаю клуб, понимаю игроков. но получается так, что Романчук является специалистом по финансовым вопросам и должен убеждать футболистов пойти на снижение, а это не моя роль. Пусть это будет результатом компромисса всех сторон. Ведь кто-то может согласиться на 50%, а другой пойдет и договорится на 15%. Будет ли это справедливо? Не будет".

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Сам уроженец Волыни не прочь пойти на некоторые уступки, но ему не нравится подход руководства чемпионата Польши и президента Ягеллонии. "Сидят игрочки дома, мм это все до задницы да и еще хотят завалить клуб. Они так это воспринимают". В то же время экс-форвард сборной Польши и ряда клубов Бундеслиги Артур Вихнярек не понимает нытья футболистов. "Отказ от этих доходов позволит избежать увольнений среди работников клубов, которые фактически работают на них. Думаю, у футболистов есть достаточно средств, чтобы эти 4 месяца прожить даже за часть заработков. Им также нужно оплачивать счета? Если кто-то не может выжить эти несколько месяцев на минимальные 10 тысяч злотых, то у нас проблемы. Футболисты наконец-то должны понять, что есть люди, которые все еще выполняют свою работу, рискуя собственным здоровьем и жизнью за гораздо меньшие деньги, и даже без уверенности, что вот-вот не потеряют работу".

Среди украинских легионеров, пожалуй, больше всего пострадают игроки Леха. Клуб из Познани уступает только варшавской Легии по размерам зарплат. Больше всего там зарабатывает норвежский форвард Гюткьер (200 тысяч злотых в месяц, а это примерно 1 миллион 350 тысяч гривен). Доподлинно не известно, сколько получает Костевич, но точно не меньше 40 тысяч, которыми могут похвастаться даже 20-летние исполнители. Лех входит в топ-3 чемпионата Польши по уровню доходов, соответственно и на зарплаты не скупился. К слову, контракт экс-защитника Карпат действует до декабря 2020 года. Летом познанцы надеялись выгодно продать Костевича, потому что пришел последний период для этого, а 50% (минус 550 тысяч злотых) от суммы трансфера еще и придется отдавать Карпатам. Сейчас вопрос, как и многие другие, повис в воздухе.

Самое интересное, что арендованный защитник Шахтаряи сборной Украины Богдан Бутко выбрал Лех в том числе и из-за зарплатного вопроса. Польский клуб взял на себя полные финансовые обязательства. Загадка, как будет выходить из таких ситуаций, но вряд ли станут делать исключения для игрока, который провел только 2 матча. Алексей Дитятьев в Краковии также будет зарабатывать значительно меньше. Других игроков это может задеть, но шоковая терапия будет существенно меньше. Руслан Бабенко (Ракув, ранее Днепр, Заря, Волынь, Черноморец и норвежский Бодо Глимт). Олег Горин, сыгравший лишь 1 поединок за Ягеллонию (экс-полузащитник молодежок Вереса и ФК Львов). Денис Арендарук, который после молодежки Шахтера даже оказался в любителях, а за Пяст до сих пор не выступал. Еще один воспитанник "горняков" Орест Ткачук также пока не играл за Ягеллонию.

В целом средняя зарплата футболистов Экстракласы на уровне 30-40 тысяч злотых, но есть еще очень солидные премии за выход в основе, ничью и победу. Далеко не самые топовые футболисты признаются, что могут просадить 30 тысяч злотых за раз на вечеринке. Сейчас особенно тяжелое время для тех игроков и клубов, которые тратили все под ноль – никто не ожидал подобного поворота истории. Однако понять клубы можно. В таких странах, как Польша, большинство расходов покрывают с продаж медиаправ и в день матчей. Если футболисты не играют и даже не тренируются, но продолжают получать колоссальные зарплаты, их клубы оказываются на грани банкротства.